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Hermеs впервые за свою историю выпустит линейку губных помад

Помады появятся в магазинах в марте 2020 года

21 января 2020, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Французский дом моды Hermes впервые  за историю своего существования решил выпустить на рынок декоративную косметику. Бренд уже представил линейку губных помад со сменными картриджами. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Известно, что разработчикам потребовалось два года для того, чтобы запустить эту линию помад, ведь она продумана до мельчайших деталей. Представители бренда заявили, что на рынке косметических средств есть достаточно сильные игроки, поэтому они решили создать что-то особенное, дабы занять свое место среди лидеров.

Итак, новая линейка помад под названием "Rouge Hermès" будет включать 24 разных оттенка с матовым и глянцевым покрытием. При создании средств мастера вдохновлялись своей продукцией: знаменитыми сумками "Kelly" и "Birkin", которые нашли отражение в текстурах. Палитра же помад навеяна расцветками шелковых платков Hermès.

Новинка будет стоить 67 долларов, а сменный картридж – 42 доллара. Помады поступят в продажу в марте 2020 года. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно выбрать губную помаду.


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