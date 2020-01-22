Это к деньгам: американский бренд создал куртку из монет

На что только в наши дни не идут бренды ради привлечения внимания. Нравятся вещи с "умными" функциями? — Пожалуйста. Хотите неубиваемый пуховик? — И это реально. А недавно появилось еще одно интересное фэшн-предложение — куртка, в которую вшиты монеты.

Автором идеи стала дизайнер Эмили Адамс Боде, основательница нью-йоркского бренда Bode. Недавно ассортимент марки пополнился курткой, выполненной из прозрачного материала — ПВХ, который давно пользуется популярностью в индустрии моды. Форма у нее классическая, а еще куртка дополнена двумя карманами и вельветовым воротником.

Но главная "фишка" изделия — в множестве монет, которые вшиты в специальные квадратные отсеки. Продается необычная новинка в онлайн-магазине Ssense по цене — 1310 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бейонсе подарила шкаф с одеждой из коллекции Ivy Park x Adidas своим друзьям. Стоит отметить, что на своих страничках в соцсетях многие из звездных друзей уже поделились впечатлениями от необычного подарка.

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