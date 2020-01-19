Бейонсе подарила шкаф с одеждой из коллекции Ivy Park x Adidas своим друзьям

В преддверии выхода новой коллекции Бейонсе для Adidas певица отправила своим звёздным друзьям огромный оранжевый шкаф с вещами из коллекции Ivy Park x Adidas.

Оригинальный и дорогостоящий подарок от бывшей участницы американской феминистской R&B-группы Destiny's Child получили ее подруги: 43-летняя актриса Риз Уизерспун, телезвезда и модель Хейли Бибер, рэперша Cardi B, танцовщица и актриса Зендая, модель и активистка Яра Шахиди и певица Жанель Моне.

Селебрити уже успели похвастаться полученным презентом, высказав свои впечатления от необычного подарка своим подписчикам в социальных сетях.

"Только что пришла домой, а тут Бейонсе подарила мне шкаф", – не скрывая эмоций и восторга, рассказала американская рэп-исполнительница Cardi B.

А вот Риз Уизерспун распаковку щедрого подарка от супруги рэпера Джей-Зи записала на видео вместе со своей мамой. Кроме того, актриса примерила некоторые вещи из коллекции.

В свою очередь, 19-летняя Яра Шахиди также опубликовала видео на своей странице в Instagram, оставив подпись: "Это официально лучший день".

Постами в соцсетях также поделились певица Жанель Моне и модель Хейли Бибер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бейонсе выпустила аксессуары для зубов совместно с Adidas.

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