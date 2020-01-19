Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 20.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Бейонсе подарила шкаф с одеждой из коллекции Ivy Park x Adidas своим друзьям
НОВОСТИ Все новости

Бейонсе подарила шкаф с одеждой из коллекции Ivy Park x Adidas своим друзьям

Многие из звездных друзей уже поделились впечатлениями от необычного подарка

19 января 2020, 23:45
Автор:

• Ростопира Наталья

В преддверии выхода новой коллекции  Бейонсе для Adidas певица отправила своим звёздным друзьям огромный оранжевый шкаф с вещами из коллекции Ivy Park x Adidas.

Оригинальный и дорогостоящий подарок от бывшей участницы американской феминистской R&B-группы Destiny's Child получили ее подруги: 43-летняя актриса Риз Уизерспун, телезвезда и модель Хейли Бибер, рэперша Cardi B, танцовщица и актриса Зендая, модель и активистка Яра Шахиди и певица Жанель Моне.

Селебрити уже успели похвастаться полученным презентом, высказав свои впечатления от необычного подарка своим подписчикам в социальных сетях.

"Только что пришла домой, а тут Бейонсе подарила мне шкаф", – не скрывая эмоций и восторга, рассказала американская рэп-исполнительница Cardi B.

А вот Риз Уизерспун распаковку щедрого подарка от супруги рэпера Джей-Зи записала на видео вместе со своей мамой. Кроме того, актриса примерила некоторые вещи из коллекции.

В свою очередь, 19-летняя Яра Шахиди также опубликовала видео на своей странице в Instagram, оставив подпись: "Это официально лучший день".

Постами в соцсетях также поделились певица Жанель Моне и модель Хейли Бибер. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Бейонсе выпустила аксессуары для зубов совместно с Adidas.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.adidas.com%2Fivypark&e=ATOtYc_ii6wV5B1RcqN08nnA6chs-Mf-De7jtOub1nKRPvF4CuSeY1lXAz-eyrxrgIw0dI2Dwbc_VjAA
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...