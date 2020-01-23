Louis Vuitton купили один из крупнейших алмазов в мире

Совсем недавно компания LVMH, в которую входит и Louis Vuitton, приобрела акции марки Tiffany&Co., а на днях стало известно, что на этом инвестиции в ювелирные изделия не закончились. Французский бренд стал обладателем второго самого крупного алмаза на планете, ориентировочная стоимость которого составляет 50 миллионов долларов.

Сокровище под названием Sewelô обнаружили в апреле 2019 года в Ботсване. Алмаз весом 1758 карат стал крупнейшей находкой с 1905 года, когда нашли камень массой 3106 карат. Стоимость алмаза не раскрывается, однако по словам гендиректора Louis Vuitton Майкла Бурка "речь идет о миллионах долларов".

"Никто не ожидал от нас такого акцента на премиальных ювелирных изделиях. Я думаю, что это немного оживит ситуацию. Разбудит отрасль", — отметил Бурк.

А вот бывший президент Антверпенской алмазной биржи предположил, что за такой алмаз могли выплатить порядка 50 млн долларов. "В мире существует менее десятка человек, которые знают, что делать с камнем вроде этого или как его обрабатывать и при этом способны выложить деньги для его покупки", — прокомментировал Прювер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Hermès запускает первое бьюти-средство.





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