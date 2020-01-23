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Gucci выпускает новую модель кроссовок – Tennis 1977

Обувь представлена в семи различных вариантах

23 января 2020, 17:30
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях известный итальянский Дом моды и модный бренд Gucci презентовал новую модель кроссовок – Tennis 1977. Известно, что обувь представлена в рамках Cruise 2020 Алессандро Микеле. Так, креативный директор бренда воссоздал ремейк с помощью архивов модного дома, объединив оригинальные детали с современным духом. Примечательно, что кроссовки Tennis 1977 выполнены в различных комбинациях тканей и принтов с белой резиновой подошвой, которую украшают разноцветные линии.

Стоит отметить, что эта эклектичная модель ретро-теннисной обуви сочетает в себе различные элементы из наследия Gucci. Модельеры выполнили кроссовки в семи различных вариантах, из которых три пары - однотонные, в черном, бирюзовом и светло-желтого цветах. Кроме того, Дом выпустил две версии из хлопка с принтом в виде фирменной монограммы GG темно-синего и небесно-голубого оттенков. Также бренд представил две модели с рисунками: одна с принтом в виде яблука, на котором изображены фирменные буквы GG, вторая – с принтом в виде Микки Мауса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Maison Margiela представили кроссовки в виде копыт.

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Источник: https://www.gucci.com/nl/en_gb/
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