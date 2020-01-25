Раф Симонс возглавит модный дом Prada

Одной из самых обговариваемых в фэшн-тусовке в последние несколько дней является тема о том, что известный дизайнер Раф Симонс может стать частью команды итальянского модного дома Prada. Первым об этом в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter сообщил модный обозреватель Wall Street Journal Джейкоб Галлахер. "Слышал, что Раф Симонс переходит в Prada. Больше никаких деталей", - говорится в посте. Однако вскоре мужчина удалил эту публикацию.

Напомним, что ранее модный кутюрье уже сотрудничал с компанией Prada Group: в 2005 году его назначили креативным директором принадлежащего им лейбла Jil Sander. С 2012-го по 2015-й Симонс возглавлял Dior, а затем был креативным директором Calvin Klein. Дизайнер продолжает развивать свой собственный бренд Raf Simons: в январе он представил мужскую коллекцию сезона осень/зима — 2020/2021 и коллекцию обуви Runner.

В сети бурно обсуждают возможное новое назначение Симонса. Одни считают, что он может сменить на посту главы Prada саму Миуччу Праду. Другие — что он мог бы заняться брендом Miu Miu и даже возродить линейку мужской одежды. Третьи — что дизайнер вернется в Jil Sander. И наконец, большинство считает, что это просто ни на чем не основанные слухи.

В свою очередь фэшн-блогер Bryanboy отметил: "Вы все опоздали со слухами о Рафе в Prada. Миланской неделе моды конец, если сеньора Прада уйдет на пенсию. Если и верить слухам, то его, скорее всего, назначат в Miu Miu. Слухи — это просто слухи. И пока не будет подписан контракт и не выйдет официальное заявление, это все бессмысленные разговоры".

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