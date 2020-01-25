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Раф Симонс возглавит модный дом Prada

Большинство считает, что это просто ни на чем не основанные слухи

сегодня, 00:33
Автор:

• Ростопира Наталья

Одной из самых обговариваемых в фэшн-тусовке в последние несколько дней является тема о том, что известный дизайнер Раф Симонс может стать частью команды итальянского модного дома Prada. Первым об этом в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter сообщил модный обозреватель Wall Street Journal Джейкоб Галлахер. "Слышал, что Раф Симонс переходит в Prada. Больше никаких деталей", - говорится в посте. Однако вскоре мужчина удалил эту публикацию.

Напомним, что ранее модный кутюрье уже сотрудничал с компанией Prada Group: в 2005 году его назначили креативным директором принадлежащего им лейбла Jil Sander. С 2012-го по 2015-й Симонс возглавлял Dior, а затем был креативным директором Calvin Klein. Дизайнер продолжает развивать свой собственный бренд Raf Simons: в январе он представил мужскую коллекцию сезона осень/зима — 2020/2021 и коллекцию обуви Runner.

В сети бурно обсуждают возможное новое назначение Симонса. Одни считают, что он может сменить на посту главы Prada саму Миуччу Праду. Другие — что он мог бы заняться брендом Miu Miu и даже возродить линейку мужской одежды. Третьи — что дизайнер вернется в Jil Sander. И наконец, большинство считает, что это просто ни на чем не основанные слухи.

В свою очередь фэшн-блогер Bryanboy отметил: "Вы все опоздали со слухами о Рафе в Prada. Миланской неделе моды конец, если сеньора Прада уйдет на пенсию. Если и верить слухам, то его, скорее всего, назначат в Miu Miu. Слухи — это просто слухи. И пока не будет подписан контракт и не выйдет официальное заявление, это все бессмысленные разговоры".

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Источник: https://twitter.com/bryanboy?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1220143372545003520&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.buro247.ua%2Ffashion%2Fkhodyat-slukhi-raf-simons-budet-rabotat-v-prada.html
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