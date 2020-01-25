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Dolce & Gabbana сняли бодипозитивную кампанию

Искусство не раз становилось вдохновением для бренда

сегодня, 12:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестная итальянская марка модной одежды и обуви Dolce & Gabbana презентовала новый кампейн, вдохновленный произведениями одного из выдающихся представителей эпохи барокко Питера Пауля Рубенса. Дизайнеры бренда создали бодипозитивную рекламную кампанию по мотивам картин живописца. Стоит отметить,что вещи из новой женской коллекции будут доступны вплоть до размера XXL. 

Известно, что в роли фотографа рекламы выступила известная модель Нима Бенати. К слову, девушка ранее уже сотрудничала с брендом Dolce & Gabbana. Примечательно, что главными героями лукбуков стали как бодипозитивные модели женщины и мужчины, так и "стандартные" для фэшн-индустрии. Так, для кампейна позировал и первый манекенщик plus-size Зак Мико. В 2016 году он подписал контракт с международным агентством IMG Models. В рекламной кампании также снялся и мужчина-модель Симон Бредариол.  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Maison Margiela представили кроссовки в виде копыт.



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Источник: https://www.instagram.com/dolcegabbana/?utm_source=ig_embed
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