Испанский бренд Zara закрывает молодежную линию

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Всемирно известная торговая сеть Zara больше не будет выпускать молодежные товары TRF (Trafaluc). Об этом сообщает издание Fashion United.
Изделия из этой молодежной линии шились в спортивном, клубном и casual-стилях преимущественно из натуральных материалов. Вещи имели яркие и необычные расцветки, поэтому пользовались спросом. Однако теперь молодежная линия TRF исчезла из сайта компании и мобильного приложения.
Известно, что в последнее время торговая сеть Zara решилась на серьезные изменения. В 2019 году компания обновила свой логотип и заявила, что переходит на пошив одежды из экологических материалов. Теперь бренд будет делать акцент на своей новой коллекции RPLS в стиле милитари, которая была представлена на Парижской неделе моды-2020.
Напомним, что Zara — вертикально интегрированная сеть розничной торговли, которая сама занимается дизайном, производством и торговлей. Магазины Zara имеют 7 основных линий продукции мужской и женской одежды.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что модный бренд Versace больше не будет использовать кожу кенгуру для производства своих товаров.
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