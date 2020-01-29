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Испанский бренд Zara закрывает молодежную линию

Бренд продолжает активно меняться

сегодня, 13:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Всемирно известная торговая сеть Zara больше не будет выпускать молодежные товары TRF (Trafaluc). Об этом сообщает издание Fashion United.

Изделия из этой молодежной линии шились в спортивном, клубном и casual-стилях преимущественно из натуральных материалов. Вещи имели яркие и необычные расцветки, поэтому пользовались спросом. Однако теперь молодежная линия TRF исчезла из сайта компании и мобильного приложения. 

Известно, что в последнее время торговая сеть Zara решилась на серьезные изменения. В 2019 году компания обновила свой логотип и заявила, что переходит на пошив одежды из экологических материалов. Теперь бренд будет делать акцент на своей новой коллекции RPLS в стиле милитари, которая была представлена на Парижской неделе моды-2020.

Напомним, что Zara — вертикально интегрированная сеть розничной торговли, которая сама занимается дизайном, производством и торговлей. Магазины Zara имеют 7 основных линий продукции мужской и женской одежды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что модный бренд Versace больше не будет использовать кожу кенгуру для производства своих товаров. 


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Источник: https://fashionunited.ru/novostee/moda/zara-zakryvaet-liniyu-trf/2020012827933
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