Испанский бренд Zara закрывает молодежную линию

Всемирно известная торговая сеть Zara больше не будет выпускать молодежные товары TRF (Trafaluc). Об этом сообщает издание Fashion United.

Изделия из этой молодежной линии шились в спортивном, клубном и casual-стилях преимущественно из натуральных материалов. Вещи имели яркие и необычные расцветки, поэтому пользовались спросом. Однако теперь молодежная линия TRF исчезла из сайта компании и мобильного приложения.

Известно, что в последнее время торговая сеть Zara решилась на серьезные изменения. В 2019 году компания обновила свой логотип и заявила, что переходит на пошив одежды из экологических материалов. Теперь бренд будет делать акцент на своей новой коллекции RPLS в стиле милитари, которая была представлена на Парижской неделе моды-2020.

Напомним, что Zara — вертикально интегрированная сеть розничной торговли, которая сама занимается дизайном, производством и торговлей. Магазины Zara имеют 7 основных линий продукции мужской и женской одежды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что модный бренд Versace больше не будет использовать кожу кенгуру для производства своих товаров.

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