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H&M и модель Хелена Кристенсен выпустили совместную коллекцию

Новая коллекция бренда построена вокруг фотографий цветов

сегодня, 17:11
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестный шведский производитель модной одежды и косметики H&M объявил о коллаборации с 51-летней датской моделью и фотографом Хеленой Кристенсен. Известно, что принтом для изделий из новой коллекции послужили фотоснимки растений, автором которых является сама Хелена. Так, дизайнеры разместили фотографии цветов на худи, толстовках и футболках. К слову, Кристенсен также выступила  в качестве фотографа рекламной кампании капсульной линейки. 

Стоит отметить, что Хелена Кристенсен является одной из самых успешных манекенщиц 1990-х годов. Примечательно, что сейчас она реализовалась как fashion- и art-фотограф, а ее работы представлены во многих модных журналах, а также выставлены в галереях по всему миру.

"Мы рады сотрудничеству с Хеленой. Начиная от ее работы за камерой и перед камерой до журнальных обложек и благотворительности, она – настоящая икона. И ее красивые фотографии выглядят потрясающе на фоне лаконичного дизайна в стиле 1990-х годов", – отметила руководитель отдела дизайна женской одежды в H&M, Мария Остблом.

"Это был очень крутой опыт сотрудничества с H&M, так как я не только смогла увидеть, как мои фотографии появляются на одежде, но и посмотреть на них через объектив во время съемки кампейна. Я хотела запечатлеть поколение завтрашнего дня, поощряя их быть собой и позволяя их личностям сиять", – говорит Кристенсен. 

Отмечается, что коллекцию под названием Helena Christensen x H&M поступит в продажу с 30 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Chanel выпустил ювелирную коллекцию, посвященную твиду.



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Источник: https://www.instagram.com/p/B78ZpHtBS6D/
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