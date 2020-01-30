Воротник Питера Пэна: модный тренд сезона весна-лето 2020

В прошлом году в топах, блузах и кофтах нас привлекал statement-рукав, который делал повседневный лук совсем незаурядным. Сейчас акцент сместился на воротник — фэшн-девушки из Instagram показывают, как адаптировать в образе воротник Питера Пена.

Воротник Питера Пэна получил своё название в честь костюма с плоским белым воротником, который носила актриса Мод Адамс в самой первой бродвейской постановке романа Дж.М. Барри в 1905 году. Позже этот же предмет одежды ассоциировался с такими персонажами, как Маленький лорд Фаунтлерой и Бастер Браун.

Правда, в сегодняшнем изобилии коллекций он расширил рамки, давая больше свободы для стилизации. Перекликаясь в еще одной трендовой концепцией, которая собирается доминировать весь наступивший год — неоромантикой, сейчас фокус сделан на оверсайз-воротники с вышивкой и флористическим теснением в викторианской стиле. А также с рюшами и кружевом, с отсылками к школьной униформе.

Такая любовь к винтажным деталям проявилась не просто так. Толчок дал показ круизной коллекции Chanel Cruise 2020, а затем и недаваний показ Chanel Spring-Summer 2020 Haute Couture.

Как говорят стилисты, если тренд появился на подиуме Chanel, значит совсем скоро он будет на модницах в Instagram. Первыми это доказали стилисты и блогеры Перниль Тейсбек и Леандра Медин.

Стилисты рекомендуют держать баланс и уравновешивать большие кукольные воротники чем-то сдержанным, спокойным, лаконичным или элегантным. Как, например, классические синие джинсы с высокой талией, мини-юбка без дополнительного декора или однотонные кожаные брюки базового оттенка.

Но глядя на фэшн-девушек в соцсетях, можно заметить, что не все из них придерживаются подобных советов. Некоторые идут на эксперименты, и тоже выигрывают.

Чопорный воротник хорошо сочетается с дерзкой кожей, как это демонстрирует Лендра Медин, не терпящая скучных луков. Более того, кожаное мини она надела поверх колгот с блестками, миксуя школьную скромность сверху с рок-глэмом внизу.

Белый воротник Питера Пэна отлично выделяется на фоне яркого жакета, куртки или пуловера. Берите пример со стилиста и автора бренда аксессуаров VASQUIAT Бланки Миро. Девушка известна своей любовью к ярким краскам и эксцентричным вещам. Если весь лук, вплоть до носков цвета морской волны, кажется вам too much, начните с малого — возьмите на вооружение лишь яркий пиджак.

Чтобы белая рубашка, пусть даже и с крупным воротником, не казалась слишком формальным луком, сочетайте ее с трендовыми сейчас вязаными топами, корсетами или жилетами. Как это делает блогер из Осло Сюзанна Холт. Всего одна деталь, а обыденный образ выглядит незаезженно.

Фэшн-редактор Эмилия Мадден не слишком прислушивается к рекомендациям коллег, но ее опыт позволяет идти на смелые эксперименты. Так, она сочетает воротник Питера Пэна с ярким кардиганом и еще более броскими брюками с пестрым контрастным принтом.

Другая фэшн-редактор, Ханна Вейл Маккинли, показывает, что можно обойтись и без дерзких решений, и выглядеть очень classy. Она выбирает классический серый пуловер с воротником, и удерживает баланс белого брюками такого же оттенка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что H&M и модель Хелена Кристенсен выпустили совместную коллекцию.

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