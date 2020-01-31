Ники Минаж примерила образ украинского бренда

Американская рэперша Ники Минаж славится своими эпатажными образами, а сегодня в своем официальном Instagram-аккаунте селебрити появился новый провокационный лук, созданный украинской маркой.

Так, 37-летняя звезда опубликовала фото, на котором позирует в смелом комплекте бренда TTSWTRS. За один день публикация набрала уже 2,6 млн лайков, и их количество постоянно растет. Для снимка Ники Минаж выбрала облегающее боди и леггинсы из коллекции FW19 с реалистичным черно-белым принтом в виде обнаженного тела.

К слову, одежду бренда не впервые выбирают звезды мирового масштаба. Ранее в вещах марки были замечены Кортни Кардашьян, Сита Абеллан, Лиза Оуэн, Томми Кэш, Ксения Собчак, Вера Брежнева и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известная 34-летняя американская певица Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом. Так, влюбленная пара оказалась под прицелом фотокамер на одной из вечеринок, приуроченной ежегодной церемонии вручения музыкальной премии Грэмми 2020.

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