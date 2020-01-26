Лана Дель Рей впервые появилась на публике со своим бойфрендом

Всемирноизвестная американская исполнительница Лана Дель Рей перестала скрывать своего возлюбленного. Так, 34-летняя певица впервые появилась на публике с 46-летним полицейским Шоном Ларкиным, который известен благодаря участию в телевизионных проектах в качестве аналитика, консультанта и ведущего. К слову, звездная пара официально подтвердила свой роман еще в ноябре минувшего года.

Так, влюбленная пара оказалась под прицелом фотокамер на одной из вечеринок, приуроченной ежегодной церемонии вручения музыкальной премии Грэмми 2020. Известно, что награждение состоится 26 января в Лос-Анджелесе. Лана и Шон стали гостями гала-концерта популярного продюсера Клайва Дэвиса. К слову, артистка позировала перед объективами камер в черно-золотом платье с открытыми плечами и смелым разрезом, а вот ее бойфренд выбрал классический смокинг черного цвета с галстуком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американская актриса Дженнифер Энистон смешно разыграла поклонников культового телесериала "Друзья".

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