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Дженнифер Энистон смешно разыграла фанатов сериала "Друзья"

Актриса посетила съемочную площадку культового сериала и напугала фанатов

сегодня, 19:21
Автор:

• Ростопира Наталья

Популярная американская актриса греческого происхождения Дженнифер Энистон смешно разыграла поклонников культового сериала "Друзья". Известно, что это произошло, когда актриса и телеведущая Элен ДеДженерес обратилась с просьбой к 50-летней теле-звезде провести один из эфиров ее шоу. Поскольку съемочные площадки "Шоу Эллен ДеДженерес" и сериала "Друзья" расположены рядом, Дженнифер решила пробраться на последнюю.

Стоит отметить, что сейчас место съемок телесериала превратили в своеобразный музей, поэтому его посещают тысячи поклонников. Так, Дженнифер спряталась от фанатов за диваном, и когда они садились фотографироваться внезапно выскакивала. В свою очередь фанаты пугались и не верили, что встретили настоящую Дженифер Энистон, некоторые участники пранка думали, что кого-то загримировали под актрису.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Alyosha Vlad Darwin сняли экстремально горячий клип в пустыне ОАЭ.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U51MiA0JlIc&feature=emb_title
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