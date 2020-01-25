Дженнифер Энистон смешно разыграла фанатов сериала "Друзья"

Популярная американская актриса греческого происхождения Дженнифер Энистон смешно разыграла поклонников культового сериала "Друзья". Известно, что это произошло, когда актриса и телеведущая Элен ДеДженерес обратилась с просьбой к 50-летней теле-звезде провести один из эфиров ее шоу. Поскольку съемочные площадки "Шоу Эллен ДеДженерес" и сериала "Друзья" расположены рядом, Дженнифер решила пробраться на последнюю.

Стоит отметить, что сейчас место съемок телесериала превратили в своеобразный музей, поэтому его посещают тысячи поклонников. Так, Дженнифер спряталась от фанатов за диваном, и когда они садились фотографироваться внезапно выскакивала. В свою очередь фанаты пугались и не верили, что встретили настоящую Дженифер Энистон, некоторые участники пранка думали, что кого-то загримировали под актрису.





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