Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 18.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Досуг музыка Alyosha Vlad Darwin сняли экстремально горячий клип в пустыне ОАЭ
НОВОСТИ Все новости

Alyosha Vlad Darwin сняли экстремально горячий клип в пустыне ОАЭ

Оказалось, совсем непросто делать съемки в пустыне

сегодня, 14:00
Автор:

• Ростопира Наталья

Не так давно, певица Alyosha и участник популярного телевизионного шоу "Фабрика звезд 2" Vlad Darwin запели дуэтом. Так, украинские артисты записали совместный альбом "Золота середина", а сейчас музыканты работают над созданием клипа на трек под названием "Торнадо". Как поделились сами артисты, съемки видеоролика проходили в Арабских Эмиратах. Известно, что в качестве режиссера выступила успешная клипмейкер Инна Грабар. 

В свою очередь участники дуэта уже поделились в сети первыми фото со съемочной площадки, а также рассказали о процессе. Со слов Влада Дарвина, организовать съемку в пустыне оказалось не так просто, так как в ОАЭ существует запрет на ввоз коптеров. Поэтому нужно было искать местных операторов, у которых есть разрешение на съемку с воздуха. 

Кроме того, все участники съемочной группы, которые каждый день находились под палящим солнцем, на раскаленном песке, очень сильно обгорели. А вот, Alyosha приходилось преодолевать по несколько километров на каблуках, Vlad Darwin - в тяжелых ботинках. Так, одной из неприятностей было и то, что следы от обуви оставались на песке, которых по режиссерской задумке не должно было быть видно.

"Ну, и с этим справились. Правда ассистентам на площадке пришлось нелегко, они постоянно заметали барханы веником", - поделилась Alyosha.

Стоит отметить, что Vlad Darwin тоже ассистировал во время съемок кадров с Alyosha: для тени держал над ней постоянно большой зонт, подавал воду, собирал вещи, которые артистка разбрасывала в кадре, держал колонку с музыкой.

Премьера клипа "Торнадо" состоится в ближайшее время, а 16 февраля в столице пройдет концерт, на котором прозвучат все треки из альбома "Золота середина".



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кайли Дженнер собирается открыть собственный музей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/alyosha-vlad-darwin-snyali-ekstremalno-goryachiy-klip-tornado-v-pustyne-oae-1389350.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...