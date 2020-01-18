Alyosha Vlad Darwin сняли экстремально горячий клип в пустыне ОАЭ

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Не так давно, певица Alyosha и участник популярного телевизионного шоу "Фабрика звезд 2" Vlad Darwin запели дуэтом. Так, украинские артисты записали совместный альбом "Золота середина", а сейчас музыканты работают над созданием клипа на трек под названием "Торнадо". Как поделились сами артисты, съемки видеоролика проходили в Арабских Эмиратах. Известно, что в качестве режиссера выступила успешная клипмейкер Инна Грабар.
В свою очередь участники дуэта уже поделились в сети первыми фото со съемочной площадки, а также рассказали о процессе. Со слов Влада Дарвина, организовать съемку в пустыне оказалось не так просто, так как в ОАЭ существует запрет на ввоз коптеров. Поэтому нужно было искать местных операторов, у которых есть разрешение на съемку с воздуха.
Кроме того, все участники съемочной группы, которые каждый день находились под палящим солнцем, на раскаленном песке, очень сильно обгорели. А вот, Alyosha приходилось преодолевать по несколько километров на каблуках, Vlad Darwin - в тяжелых ботинках. Так, одной из неприятностей было и то, что следы от обуви оставались на песке, которых по режиссерской задумке не должно было быть видно.
"Ну, и с этим справились. Правда ассистентам на площадке пришлось нелегко, они постоянно заметали барханы веником", - поделилась Alyosha.
Стоит отметить, что Vlad Darwin тоже ассистировал во время съемок кадров с Alyosha: для тени держал над ней постоянно большой зонт, подавал воду, собирал вещи, которые артистка разбрасывала в кадре, держал колонку с музыкой.
Премьера клипа "Торнадо" состоится в ближайшее время, а 16 февраля в столице пройдет концерт, на котором прозвучат все треки из альбома "Золота середина".
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