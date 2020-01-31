Владелец Victoria's Secret ведет переговоры о продаже бренда, - СМИ

Американский предприниматель-миллиардер Лесли Векснер, который основал бренд нижнего белья Victoria's Secret задумался о продаже компании. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Известно, что холдинг бизнесмена начал терять лидирующие позиции на американском рынке и компания испытывает финансовые трудности. Инсайдер сообщает, что Векснер не просто хочет продать бренд, но и планирует покинуть пост главного исполняющего директора. Официальных комментариев по поводу продажи компании пока нет.

Напомним, что Victoria's Secret – всемирно известный бренд нижнего белья, купальников, одежды, парфюмерии и косметических средств. Ежегодный доход холдинга L Brands, куда входит сеть, составляет около 13 млрд долларов, но в прошлом году акции холдинга сильно упали из-за низких продаж модной продукции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в 2019 году компания Victoria's Secret впервые за 25 лет отменила свое ежегодное шоу. Представители бренда объяснили, что такие меры необходимы для того, чтобы воссоздать имидж компании. Кстати, для шоу привлекались лучшие мировые модели, для которых было честью стать ангелом "Victoria's Secret".

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