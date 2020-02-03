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Какие вещи помогут выглядеть стройнее: советы от модельера

Эти вещи помогут сделать фигуру визуально стройнее

сегодня, 16:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие вещи помогут выглядеть стройнее: советы от модельера

Известный украинский модельер Андре Тан на своей странице в Instagram рассказал, какие вещи из гардероба помогут скрыть лишние килограммы. 

Модницам, которые хотят скрыть "последствия" новогодних праздников, советуют обратить внимание на следующие "фишки":

- Монолуки. Этот тренд прочно держится в моде уже несколько лет. Монолук или total look - это образ, в котором сочетаются вещи одной цветовой гаммы. Наряды одинакового цвета придают утонченности, стиля, а также помогают скрыть лишний вес.

- Белая рубашка. Это универсальный предмет женского гардероба, который можно сочетать, как с юбками, так и с джинсами. Белая рубашка не знает возрастных ограничений и подходит практически всем. Модельер уверяет, что этот предмет гардероба сможет визуально сделать фигуру стройнее.

 - Черный костюм. Этот атрибут женского гардероба притягивает на себя внимание, помогает выглядеть стильно и элегантно. Черный костюм с подплечниками и брюки со стрелками - идеальное решение для тех, кто хочет спрятать лишние килограммы. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что какие цвета будут самыми модными в сезоне весна-лето 2020.


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