Какие вещи помогут выглядеть стройнее: советы от модельера

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 404,58
ETH/USD
191,59
LTC/USD
71,27
USD/UAH
24,95
EUR/UAH
27,65
RUB/UAH
0,39
Известный украинский модельер Андре Тан на своей странице в Instagram рассказал, какие вещи из гардероба помогут скрыть лишние килограммы.
Модницам, которые хотят скрыть "последствия" новогодних праздников, советуют обратить внимание на следующие "фишки":
- Монолуки. Этот тренд прочно держится в моде уже несколько лет. Монолук или total look - это образ, в котором сочетаются вещи одной цветовой гаммы. Наряды одинакового цвета придают утонченности, стиля, а также помогают скрыть лишний вес.
- Белая рубашка. Это универсальный предмет женского гардероба, который можно сочетать, как с юбками, так и с джинсами. Белая рубашка не знает возрастных ограничений и подходит практически всем. Модельер уверяет, что этот предмет гардероба сможет визуально сделать фигуру стройнее.
- Черный костюм. Этот атрибут женского гардероба притягивает на себя внимание, помогает выглядеть стильно и элегантно. Черный костюм с подплечниками и брюки со стрелками - идеальное решение для тех, кто хочет спрятать лишние килограммы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что какие цвета будут самыми модными в сезоне весна-лето 2020.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости