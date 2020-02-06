Какие аксессуары не будут актуальны в 2020 году

Эксперты говорят, что в новом 2020 году некоторые аксессуары потеряли свою актуальность и превратились из модных фишек в антитред. Что же следует учитывать модницами?

Прозрачные сумки

Такие модели были актуальны несколько сезонов и многие девушки с радостью демонстрировали окружающим содержимое своих сумок. Но эта тенденция оказалась одной из самых мимолетных и в очередной раз стало понятно, что классику не заменит ничто.

Бананки

Речь о спортивных поясных сумках, которые сейчас уместны лишь для тренировок, и прочих бесформенных моделях. Как сказано выше, в моде классика, а потому гораздо более продуманным приобретением будут прочные сумки из натуральной или искусственной кожи.

Крупные заколки

Броские украшения для волос, дополненные камнями, жемчугом и логотипами знаменитых марок, стали хорошей приманкой для любителей постить красивые фото в Instagram. В прошлом году они появились буквально в каждом магазине сегментов люкс и масс-маркет, и заполнив рынок, стали уже не так интересны.

Миниатюрные очки

Тонкие оправы, едва скрывающие глаза, также вызвали большой ажиотаж и очень часто мелькали в стритстайл-подборках. Этот аксессуар полюбили даже те, кому такая форма не к лицу. Но в этом году популярность утихла, и это отличный повод инвестировать в хорошие очки, которые действительно подчеркивают ваши уникальные черты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие вещи не будут в моде в 2020 году.

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