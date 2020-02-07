Главные цвета будущей осени по версии Pantone

Представители Pantone - авторитетной компании в области цвета рассказали об оттенках, которые станут популярны осенью текущего года.

Итак, в новую подборку вошли цвета, которые точно будут главными на показах в рамках текущей Недели моды в Нью-Йорке. Всего в перечне представлены 10 трендовых и 4 классических цвета.

Среди модных базовых тонов — оттенок миндального масла, темно-синий, металлический серый и оливковый хаки. У этих цветов широкая палитра сочетаний, многообразие возможных стилей, универсальность использования в любой среде и ситуации.





Также актуальными цветами осени-зимы 2020/21 стали янтарно-оранжевый, пыльно-розовый, насыщенный красный, желтый, песочный, изумрудный, цвет персиковой нуги, краснокирпичный и классический. Эти яркие и насыщенные цвета будут придавать образу игривости, элегантности и позитивного настроя.





Напомним, что известный институт цвета Pantone определил главный цвет 2020 года, который придает уверенности, подчеркивает стабильность и надежность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие цвета будут актуальны этой весной и летом.

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