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Главные цвета будущей осени по версии Pantone

Эти цвета и оттенки будут пользоваться популярностью

сегодня, 12:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Главные цвета будущей осени по версии Pantone

Представители Pantone - авторитетной компании в области цвета рассказали об оттенках, которые станут популярны осенью текущего года. 

Итак, в новую подборку вошли цвета, которые точно будут главными на показах в рамках текущей Недели моды в Нью-Йорке. Всего в перечне представлены 10 трендовых и 4 классических цвета.

Среди модных базовых тонов — оттенок миндального масла, темно-синий, металлический серый и оливковый хаки. У этих цветов широкая палитра сочетаний, многообразие возможных стилей, универсальность использования в любой среде и ситуации.

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Также актуальными цветами осени-зимы 2020/21 стали янтарно-оранжевый, пыльно-розовый, насыщенный красный, желтый, песочный, изумрудный, цвет персиковой нуги, краснокирпичный и классический. Эти яркие и насыщенные цвета будут придавать образу игривости, элегантности и позитивного настроя.

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Напомним, что известный институт цвета Pantone определил главный цвет 2020 года, который придает уверенности, подчеркивает стабильность и надежность.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие цвета будут актуальны этой весной и летом.


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Источник: https://23-59.com.ua/pantone-obyavili-glavnye-ottenki-budushhej-oseni/
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