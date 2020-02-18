Сумка в качестве браслета: Fendi выпустил необычную коллекцию

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Итальянский дом моды Fendi решил порадовать любительниц маленьких сумочек и выпустил необычную коллекцию. Об этом сообщается на официальной странице бренда в социальной сети Instagram.
Известная марка подготовила к весне коллекцию микросумок из бисера под названием Fendi Pico. Их размер составляет всего 6,5 х 6,5 см, поэтому в них трудно поместить несколько необходимых вещей, в том числе и мобильный телефон. Но зато эти сумочки можно носить в качестве стильного аксессуара.
Кроме бисерного декора сумки дополнены длинными цепями, благодаря которым их можно надевать на шею, как кулон или наматывать на руку, создавая эффект браслета. Также аксессуары украшены застежками в виде фирменной буквы F.
Новинки выпущены в различных цветах и их уже можно приобрести онлайн. Стоит такой аксессуар около 800 долларов.
Напомним, что Fendi специализируется на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания входит в состав холдинга LVMH.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что компания Fendi создала парфюмированную сумку.
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