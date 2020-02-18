Тренды маникюра 2020: эксперты определили самый модный цвет

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Недавно в Нью-Йорке состоялась Неделя моды, где дизайнеры и фэшн-аналитики обсуждали новые коллекции известных брендов. Нейл-мастера также не остались без внимания и определили главный оттенок 2020 года. Об этом сообщает издание Refinery.
Эксперты говорят, что в моду возвращаются классические оттенки, в частности красный маникюр, который в прошлом году немного сдал свои позиции. Но в 2020 году в тренде будет ярко-красный, бордовый и темно-вишневый цвета. Именно они способны подчеркнуть элегантность, роскошь, игривость и уверенность вашему образу.
Также нейл-мастера обращают внимание на то, что в тренде будет однотонное покрытие, которые многие считают банальным. Но вместе с тем, такой маникюр универсальный, ведь он подойдет и для работы, и для вечеринки, и для отдыха.
Красный маникюр стал изюминкой на Неделе моды в коллекциях многих известных брендов, среди которых Oscar de la Renta и Monse Maison.
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@oscardelarenta with the gorgeous @elizahartmann and @zoyanailpolish in Alyssa. Hair @odilegilbert_official makeup @tompecheux stylist @poppykain photo @rebeccamaynesphoto thank you @tokibunbun @fernandogarciam1205 for including me in another show ! #zoyaalyssa #zoyanailpolish #zoyanyfw #winenails #nyfw
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в тренды маникюра 2020 года попал облезлый лак на ногтях.
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