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«Это реалистично»: облезлый лак на ногтях попал в тренды маникюра

Теперь облезлый маникюр - модная тенденция

сегодня, 16:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Это реалистично»: облезлый лак на ногтях попал в тренды маникюра

Если раньше женщины со стыдом скрывали свой маникюр с облезлым лаком, то теперь они могут с гордостью его демонстрировать окружающим. Известный нейл-стилист Джин Сун Чой решила сделать "несвежий" лак новой модной тенденцией. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Известно, что на неделе моды осень-зима 2020 в Нью-Йорке, стилисты решили подчеркнуть, что такой маникюр не безвкусица, а простые женские реалии. Для показа американского бренда Khaite мастер по маникюру Джин Сун Чой предложила моделям накрасить ногти черным лаком в два слоя, а потом ободрать его.  Она считает, что такой маникюр более реалистичный, поэтому нет смысла его скрывать.

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Напомним, что недавно в Instagram представили новый тренд - "облачный" маникюр. Он гармонично объединяет в себе минимализм и эпатаж, поэтому отлично подойдет любительницам светлых и нежных оттенков.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году в моде будет маникюр молочных оттенков, омбре, а также эффект бархата, поэтому не стесняйтесь экспериментировать. 


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Источник: https://www.buro247.ua/beauty/chipped-manicure-trend.html
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