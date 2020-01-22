Новый тренд в Instagram — «облачный» маникюр

Тех, кто любит экспериментировать с маникюром, в этом году ждет раздолье, ведь в моде самые разные варианты дизайна. От молочных лаков до эффекта бархатного хрома — актуальны как минимализм, так и эпатаж. А недавно в сети появился еще один тренд, который объединяет в себе обе эти модные крайности.

Поклонницам маникюра в светлых тонах, дополненных интересными узорами, может прийтись по душе новая тенденция. Среди фанатов нейл-арта в Instagram набирает обороты дизайн в виде облаков, который смотрится одновременно нежно и креативно.

Стоитотметить, что воплотить этот тренд в жизнь можно по-разному: одни предпочитают полупрозрачные лаки, а другие выбирают глиттер, не стесняясь длинной и острой формы ногтей. Рассмотреть разные идеи для вдохновения можно в соцсети Instagram по хештегу #cloudnails.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский дом моды Hermès заявил о своей первой бьюти-новинке. Так, первым косметическим продуктом бренда будет помада, которая уже получила название Rouge Hermès.

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