Вареный деним и слоучи: какие джинсы будут в тренде в 2020 году

Пожалуй, джинсы - это самая незаменимая вещь женского гардероба, ведь они удобны, практичны и неприхотливы. Говорят, что в этом сезоне в моду возвращаются джинсы, вдохновленные ретро-десятилетиями, поэтому пора экспериментировать со стилем.

Слоучи

Эти джинсы, которые еще называют "бананы", ценная находка для любого типа фигуры. Модницы предпочитают эту модель за свободную посадку, возможность подчеркнуть талию и носить их практически с любыми вещами. Слоучи прекрасно подходят к рубашкам, футболкам, свитерам и водолазкам.





Низкая посадка

Джинсы модниц из 2000-х годов снова стали занимать лидирующие позиции, а помогли им в этом такие фэшн-дивы, как Белла Хадид и Хейли Бибер, которые носят джинсы с низкой посадкой с базовыми вещами, блейзерами и грубыми ботинками.





Paperbag

Это джинсы, которые характеризуются объемным силуэтом, высокой линией талии и обязательным поясом, который эффектно завязывается на талии. Плюс такой модели в том, что она визуально удлиняет ноги и делает образ стройнее.





Вареный деним

Модных дизайнеров продолжает вдохновлять эпоха 1980-х годов, где в центре внимания были "вареные" джинсы. Их особенность заключается в неоднородном окрасе и разводах. Вареный деним — один из самых удобных в применении, так как обладает неограниченным потенциалом для стилистических экспериментов.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как цвета будут актуальны этой весной.

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