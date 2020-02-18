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Вареный деним и слоучи: какие джинсы будут в тренде в 2020 году

Джинсы — одна из самых универсальных вещей в гардеробе

сегодня, 18:35 114
Автор:

• Светлана Шкурупий

Вареный деним и слоучи: какие джинсы будут в тренде в 2020 году

Пожалуй, джинсы - это самая незаменимая вещь женского гардероба, ведь они удобны, практичны и неприхотливы. Говорят, что в этом сезоне в моду возвращаются джинсы, вдохновленные ретро-десятилетиями, поэтому пора экспериментировать со стилем.

Слоучи

Эти джинсы, которые еще называют "бананы", ценная находка для любого типа фигуры. Модницы предпочитают эту модель за свободную посадку, возможность подчеркнуть талию и носить их практически с любыми вещами. Слоучи прекрасно подходят к рубашкам, футболкам, свитерам и водолазкам.

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Низкая посадка

Джинсы модниц из 2000-х годов снова стали занимать лидирующие позиции, а помогли им в этом такие фэшн-дивы, как Белла Хадид и Хейли Бибер, которые носят джинсы с низкой посадкой с базовыми вещами, блейзерами и грубыми ботинками.

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Paperbag

Это джинсы, которые характеризуются объемным силуэтом, высокой линией талии и обязательным поясом, который эффектно завязывается на талии. Плюс такой модели в том, что она визуально удлиняет ноги и делает образ стройнее. 

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Вареный деним

Модных дизайнеров продолжает вдохновлять эпоха 1980-х годов, где в центре внимания были "вареные" джинсы. Их особенность заключается в неоднородном окрасе и разводах. Вареный деним — один из самых удобных в применении, так как обладает неограниченным потенциалом для стилистических экспериментов.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как цвета будут актуальны этой весной.


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Источник: https://23-59.ua/zgadaty-vse-yaki-dzhynsy-kupuvaty-cziyeyi-vesny/
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