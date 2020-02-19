В стиле принцесс: Disney выпустит коллекцию свадебных платьев

Кинокомпания Disney в сотрудничестве с американским брендом Allure Bridals решили создать коллекцию "сказочных" свадебных платьев.

Известно, что новая линия будет называться Fairy Tale Weddings и будет включать в себя 16 нарядов Создатели коллекции отмечают, что принцессы из Disney вдохновляют многих невест и переносят их в мир приключений и волшебства. Дизайнеры при разработке "сказочных" платьев уделяли особое внимание каждой детали, которая ассоциируется с определенным персонажем.

Так, любая невеста может выбрать себе платье в стиле Золушки, Белоснежки, Ариэль, Жасмин и многих других принцесс, полюбившихся нам из детства. Пока дизайнеры опубликовали несколько эскизов, а уже готовые свадебные наряды будут представлены на Неделе свадебной моды, которая состоится в апреле 2020 года.

Создатели "сказочной" линейки отмечают, что каждое платье будет отражать характер главных персонажей знаменитых мультфильмов. Стоимость одного платья будет составлять приблизительно 10 тысяч долларов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что киностудия Disney начала работать над продолжением "Аладдина".

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