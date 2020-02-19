Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг мода В стиле принцесс: Disney выпустит коллекцию свадебных платьев
НОВОСТИ Все новости

В стиле принцесс: Disney выпустит коллекцию свадебных платьев

Стоимость платьев будет составлять около 10 тыс. долларов

сегодня, 15:10 209
Автор:

• Светлана Шкурупий

В стиле принцесс: Disney выпустит коллекцию свадебных платьев

Кинокомпания Disney в сотрудничестве с американским брендом Allure Bridals решили создать коллекцию "сказочных" свадебных платьев. 

Известно, что новая линия будет называться Fairy Tale Weddings и будет включать в себя 16 нарядов Создатели коллекции отмечают, что принцессы из Disney вдохновляют многих невест и переносят их в мир приключений и волшебства. Дизайнеры при разработке "сказочных" платьев уделяли особое внимание каждой детали, которая ассоциируется с определенным персонажем.

Так, любая невеста может выбрать себе платье в стиле Золушки, Белоснежки, Ариэль, Жасмин и многих других принцесс, полюбившихся нам из детства. Пока дизайнеры опубликовали несколько эскизов, а уже готовые свадебные наряды будут представлены на Неделе свадебной моды, которая состоится в апреле 2020 года.

Создатели "сказочной" линейки отмечают, что каждое платье будет отражать характер главных персонажей знаменитых мультфильмов. Стоимость одного платья будет составлять приблизительно 10 тысяч долларов. 

 Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что киностудия Disney начала работать над продолжением "Аладдина". 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://saltmag.ru/news/fashion/3989-v-stile-printsess-disney-vypustit-kollektsiju-svadebnyh-platev/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...