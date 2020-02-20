Дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян

Дизайнер из Швеции Беате Карлссон представила шорты-велосипедки, который имитируют фигуру американской звезды Ким Кардашьян. Теперь не нужно никаких приседаний и пластики, всего лишь эта необычная вещь.

Создатели отмечают, что реализация проекта продолжалась около двух лет. За это время они пересмотрели тысячи фотографий светской львицы и воссоздали 3D-модель ее ягодиц. В результате у них получились шорты, окружностью около 1 м, диаметром 38 см и весом 3 кг.

В будущем изделие планируют выпускать массово, создавая шорты из силикона, спандекса и микрофибры. Стоимость составит 450-600 долларов (11-14 тысяч гривен).





Кстати, первую модель Карлссон уже продемонстрировала на вечеринке в рамках Недели моды в Нью-Йорке, надел шорты без дополнительной одежды.

А журналистка New York Post в качестве эксперимента носила накладные ягодицы целую неделю и продемонстрировала, как они выглядят в тандеме с платьями.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что исследователи из Гарварда создали роботизированные шорты.

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