Armani устроил показ новой коллекции, не пригласив гостей

Модельер Джорджо Армани решил необычно представить свою новую коллекцию одежды и тем самым уберечь своих гостей от вспышки коронавируса, который зафиксировали в Италии. Об этом сообщает издание АР.

Бренд Giorgio Armani провел закрытый показ на Неделе моды в Милане, пригласив только фотографов. Остальные гости могли посмотреть дефиле в режиме реального времени на сайте модного дома. Компания представила свою новую коллекцию осень-зима 2020, где главный акцент был сделан на бархате. Из этой ткани были сшиты платья, брюки и жакеты, которые были дополнены стильными аксессуарами.

Но Armani не ограничился вечерними платьями: кроме образов, достойных красной дорожки, на показе появились "пижамные" рубашки и брюки, расшитые пайетками.

Известно, что из-за вспышки опасного заболевания в Милане закрыты учебные заведения, а массовые культурные мероприятия были отменены. Компания также закрыла несколько офисов и свою фабрику по производству одежды.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что в Китае отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде из-за коронавируса.

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