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Armani устроил показ новой коллекции, не пригласив гостей

Модный дом решил провести закрытый показ

сегодня, 15:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Armani устроил показ новой коллекции, не пригласив гостей

Модельер Джорджо Армани решил необычно представить свою новую коллекцию одежды и тем самым уберечь своих гостей от вспышки коронавируса, который зафиксировали в Италии. Об этом сообщает издание АР. 

Бренд Giorgio Armani провел закрытый показ на Неделе моды в Милане, пригласив только фотографов. Остальные гости могли посмотреть дефиле в режиме реального времени на сайте модного дома. Компания представила свою новую коллекцию осень-зима 2020, где главный акцент был сделан на бархате. Из этой ткани были сшиты платья, брюки и жакеты, которые были дополнены стильными аксессуарами. 

Но Armani не ограничился вечерними платьями: кроме образов, достойных красной дорожки, на показе появились "пижамные" рубашки и брюки, расшитые пайетками.

Известно, что из-за вспышки опасного заболевания в Милане закрыты учебные заведения, а массовые культурные мероприятия были отменены. Компания также закрыла несколько офисов и свою фабрику по производству одежды.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что в Китае отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде из-за коронавируса.


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Источник: https://apnews.com/e8521ec8a4a81fb817f0d4203b2a1f4f
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