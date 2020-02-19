В Китае отменили премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде

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Премьеру 25-го фильма о суперагенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" пришлось отменить в Китае из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
Известно, что все рекламные мероприятия и промо-тур с главными героями киноленты, которые были запланированы на апрель 2020 года, не состоятся. В стране в связи с "карантином" закрыты крупные сети кинотеатров, да и создатели фильма решили не рисковать здоровьем актеров и команды, которые должны были присутствовать на премьере кинокартины в Пекине.
Инсайдер сообщает, что из-за такого решения новый фильм про Бонда может потерять немалую прибыль, ведь предыдущий фильм о суперагенте "007: Спект" (2015 года) собрал в Китае около 90 млн долларов.
Напомним, что в декабре 2019 года в сети появился первый трейлер киноленты "Не время умирать". Сюжет фильма рассказывает о том, как Бонд наслаждается своей отставкой, но по просьбе друга, вновь берется за опасное задание.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что актер Дэниэл Крэйг больше не хочет играть роль Джеймса Бонда.
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