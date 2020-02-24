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Японские дизайнеры выпустили расческу за 535 долларов

Расческа выполнена из ацетата черного цвета

сегодня, 16:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Японские дизайнеры выпустили расческу за 535 долларов

Известная японская компания Ambush выпустила очередную привлекательную новинку. Теперь в ассортименте бренда есть аксессуар для волос, стоимость которого может удивить любого. Об этом сообщает издание 23-59.

Бренд Ambush уже давно известен своими нестандартными украшениями и аксессуарами, а недавно марка выпустила стильный гаджет для волос. Внешне он выглядит как обычный металлический гребень, но эта новинка изготовлена из ацетата черного цвета, дополненного ручкой из латуни с серебристым покрытием и гравированным логотипом марки.

Расческу можно складывать и дополнять специальным зажимом для удобного хранения в кармане. В развернутом виде длина расчески составляет 19 сантиметров. Изготовили новинку в Японии, а купить расческу можно онлайн за 535 долларов (более 13 тысяч гривен).

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Напомним, что недавно дизайнеры из Щвеции выпустили накладные шорты-ягодицы голливудской звезды Ким Кардашьян.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что дизайнеры продали несуществующее платье за десяток тысяч долларов.


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Источник: https://23-59.ua/yaponskyj-brend-vypustyv-grebinecz-za-535-dolariv/
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