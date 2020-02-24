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Полное равноправие: Versace объединили мужскую и женскую линии

Бренд Versace представил коллекцию осень-зима 2020

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Полное равноправие: Versace объединили мужскую и женскую линии

Известный итальянский модный дом Versace не перестает удивлять публику своими показами. На Неделе моды в Милане, бренд решил впервые в своей истории, объединить женскую и мужскую коллекции воедино. Об этом сообщает издание buro247.

Модельер Донателла Версаче обратилась к "гипермаскулинности" и "гиперженственности", чтобы подчеркнуть все возможности самовыражения. Ведь платья необязательно носят только девочки. Компания объединила женскую и мужскую коллекции, связав их главной идеей – полным равноправием.

В новой коллекции осень-зима 2020 преобладает черный, серебристый и кислотно-зеленый оттенки. Донателла сделала ставку на повседневный гардероб: пуховики, объемные поло и вязаные свитера колорблок. Клетка, кожа и принт зебры встречались во всей коллекции.

Черные мини и фактурные кожаные плащи были разрезаны, совсем как картины итальянского художника Лучо Фонтаны. Ткань скрепляли металлические кольца, напоминающие пирсинг. Среди вечерних платьев — сверкающие мини и платье с каркасным низом, в котором Кендалл Дженнер закрыла показ.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, что Armani устроил показ новой коллекции, не пригласив гостей.


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Источник: https://www.buro247.ua/fashion/shows/versace-fw-20.html
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