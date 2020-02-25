Тренды осени 2020: самые модные сумки Недели моды в Милане

В Милане завершилась Неделя моды, и хотя вспышка коронавируса в стране вызвала ряд неудобств, это не помешало итальянцам показать то, что они делают лучше всех остальных, — кожаные сумки и аксессуары. Об этом сообщает издание buro247.

Геометрия

Бренд Jil Sander сделал ставку на чистые формы: они показали длинные прямоугольные клатчи и сумки-треугольники. Дизайнер Ричард Куинн создал круглые клатчи в виде мячей для коллаборации с Moncler Genius, а сумки-бочонки появились у Gucci.





Плетение

Bottega Veneta показал сумки с плетением intrecciato. В коллекции появились клатчи кислотного оттенка и большие сумки, прозванные блогерами emotional baggage bag (там можно спрятать все свои печали). Вязаные клатчи появились у Dolce & Gabbana — бренд посвятил коллекцию ремеслам и попросил вязальщиц со всей Италии помочь им в создании аксессуаров.





Цвет

Prada показали классические модели сумок в основных цветах палитры: синем, красном и зеленом. Модель Gucci из 1970-х годов вернулась в нежно-розовом, пастельном голубом и бежевом оттенках. Bottega Veneta показали клатчи, напоминающие зефир, — они созданы в кислотных цветах.





Сумки-брелоки

Versace и Fendi не ограничиваются одной сумкой: вместе с классическими моделями они предлагают носить миниатюрные клатчи и брелоки. На показе Prada модели вышли на подиум с сумками вместо подвесок, а небольшие клатчи с бахромой скорее напоминали украшения.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что итальянский дом моды Fendi выпустил необычную коллекцию сумок.

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