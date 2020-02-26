Неоновые оттенки: как носить яркий тренд нового сезона

На миланской неделе моды, которая длилась с 18 по 24 февраля, мировые бренды представили свои новые коллекции осень-зима 2020. Многие компании сделали основной акцент в одежде на неоновых оттенках.

Известно, что расцветки "вырви глаз" занимают лидирующие позиции несколько сезонов подряд, а модные бренды не упускают возможности порадовать покупателей неоновыми аксессуарами, помадами, красками для волос и прочим. В этом сезоне неон также будет очень популярен, ведь его выбрали такие бренды, как Tommy Hilfiger, Bottega Veneta, Valentino.





Но с какой одеждой сочетать эти яркие цвета в реальной жизни, а не на подиуме?

Дизайнеры говорят, что неоновые оттенки будут хорошо сочетаться с классическими цветами: черным, белым и бежевым. В ярко-розовый или в кислотно-зеленый (как это делает певица Билли Айлиш) полностью одеваться не стоит, если вы, конечно же, не подражаете стилю эпатажной американской звезды. Модельеры говорят, что кислотные цвета лучше разбавлять в образе фактурами, например, пайетками, как это сделала модель Кендалл Дженнер.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие главные цвета будут актуальны будущей осенью.

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