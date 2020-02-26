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Как у Керри: Сара Джессика Паркер выпустила разноцветные босоножки

Приобрести босоножки из сериала можно за 385 долларов

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как у Керри: Сара Джессика Паркер выпустила разноцветные босоножки

54-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер решила порадовать поклонников киноленты интересной новинкой. Актриса давно запустила собственный бренд обуви и активно его развивает, а недавно ряды ее коллекции пополнились босоножками, которые носила ее героиня в сериале. Об этом Сара сообщила на своей странице в Instagram.

Для своей марки обуви SJP Collection Паркер создала копию босоножек Кэрри Брэдшоу. Они напоминают обувь бренда Christian Louboutin, которое можно было увидеть на актрисе в одном из эпизодов сериала. Это разноцветные атласные босоножки, где один розового цвета, а второй - желтого. Многие поклонники сериала считали это обычным киноляпом, но художник по костюмам отметила, что так было задумано изначально.

Актриса призналась, что очень любит свою героиню и именно она вдохновила ее на создание этих босоножек. Теперь обувь, как у Кэрри Брэдшоу может заполучить каждая девушка, приобрев их на сайте бренда за 385 долларов. 

Кстати, часть виручки от продажи обуви будет направлена в благотворительный фонд Детройта, который помогает с трудоустройством бездомным людям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что итальянский бренд представил биоразлагаемую обувь.


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