Итальянский бренд представил биоразлагаемую обувь

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Известный
бренд предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta создал удивительную
новинку - 100% биоразлагаемые ботинки. Новая обувь была представлена в рамках
Недели моды, которая состоялась в Милане.
Новые
ботинки созданы в нескольких цветах: неоново-зеленом, ярко-розовом, коричневом,
черном и оранжевом. Из каких именно материалов создана биоразлагаемая модель -
пока неизвестно. Это ботинки унисек, поэтому подходят как для мужчин, так и
для женщин.
Креативный директор итальянской компании Дэниел Ли, который в прошлом году произвел настоящий фурор своими идеями, и получил победу в нескольких номинациях на British Fashion Awards, предложил сочетать эти массивные ботинки с любыми нарядами. Так, на подиуме, новая обувь была представлена с вечерними платьями, юбками с бахрамой, а также с пальто и брюками клеш.
Напомним,
что сеть ресторанов KFC и американский бренд Crocs создали обувь с ароматом жареной курицы.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало о том, что французский дом моды Louis Vuitton представилколлекцию резиновых сапог.
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