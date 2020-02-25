Итальянский бренд представил биоразлагаемую обувь

Известный бренд предметов роскоши и высокой моды Bottega Veneta создал удивительную новинку - 100% биоразлагаемые ботинки. Новая обувь была представлена в рамках Недели моды, которая состоялась в Милане.

Новые ботинки созданы в нескольких цветах: неоново-зеленом, ярко-розовом, коричневом, черном и оранжевом. Из каких именно материалов создана биоразлагаемая модель - пока неизвестно. Это ботинки унисек, поэтому подходят как для мужчин, так и для женщин.

Креативный директор итальянской компании Дэниел Ли, который в прошлом году произвел настоящий фурор своими идеями, и получил победу в нескольких номинациях на British Fashion Awards, предложил сочетать эти массивные ботинки с любыми нарядами. Так, на подиуме, новая обувь была представлена с вечерними платьями, юбками с бахрамой, а также с пальто и брюками клеш.

Напомним, что сеть ресторанов KFC и американский бренд Crocs создали обувь с ароматом жареной курицы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что французский дом моды Louis Vuitton представилколлекцию резиновых сапог.



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