KFC и Crocs создали обувь с ароматом жареной курицы

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Популярный американский производитель резиновой обуви Crocs и международная сеть ресторанов KFC создали коллаборацию в виде коллекции летних кроксов
В рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая завершилась 12 февраля, Crocs и KFC представили модернизированную версию классической модели обуви Classic Clog. Новинка имеет красно-белую подошву и украшена принтом в виде кусочков жаренной курицы.
Более того, в комплекте к "кроксам" идет украшение, очень похожее на куриную ножку с KFC. Именно оно выделяет соблазнительный аромат, который сохранится в любую погоду. Но производители на всякий случай отмечают, что аксессуар не является съедобным.
Известно, что в продажу обувь поступит уже этой весной, а приобрести пару можно будет за 60 долларов (почти 1500 гривен).
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@kfc and @crocs have joined forces for a playful take on the Classic Clog. Celebrating the signature Kentucky Fried Chicken, the shoe features a white Croslite foam base in a fried chicken print, co-branding on the rivet and the sole, and two Jibbitz made to resemble and smell like fried chicken. Expect it to arrive sometime this Spring for $60 USD.⠀ Photo: KFC/Crocs
Напомним, что всемирно известный французский дом моды Louis Vuitton представил коллекцию резиновых сапог под названием "Дождь".
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