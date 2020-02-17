KFC и Crocs создали обувь с ароматом жареной курицы

Популярный американский производитель резиновой обуви Crocs и международная сеть ресторанов KFC создали коллаборацию в виде коллекции летних кроксов

В рамках Недели моды в Нью-Йорке, которая завершилась 12 февраля, Crocs и KFC представили модернизированную версию классической модели обуви Classic Clog. Новинка имеет красно-белую подошву и украшена принтом в виде кусочков жаренной курицы.

Более того, в комплекте к "кроксам" идет украшение, очень похожее на куриную ножку с KFC. Именно оно выделяет соблазнительный аромат, который сохранится в любую погоду. Но производители на всякий случай отмечают, что аксессуар не является съедобным.

Известно, что в продажу обувь поступит уже этой весной, а приобрести пару можно будет за 60 долларов (почти 1500 гривен).

Напомним, что всемирно известный французский дом моды Louis Vuitton представил коллекцию резиновых сапог под названием "Дождь".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес анонсировала запуск собственной обувной линии.

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