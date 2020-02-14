Дженнифер Лопес представила свою новую коллекцию обуви

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50-летняя голливудская красотка Дженнифер Лопес решила порадовать поклонников новым проектом и заявила о запуске собственной линии обуви. Об этом звезда сообщила на своем аккаунте в Instagram.
Привлечь внимание общественности к своей новой коллекции актриса решила откровенным снимком из рекламной кампании. Джей Ло продемонстрировала свою стройную фигуру, надев на голое тело короткую куртку-косуху леопардового принта и трусы с высокой талией. А на ногах у знаменитости босоножки на каблуке, выполненные в том же стиле.
Известно, что новая коллекция звезды JLO Jennifer Lopez совместно с The Camuto Group будет включать в себя ботинки, туфли на каблуке, спортивную обувь, а также сумки.
Актриса призналась, что всю жизнь мечтала заниматься тремя вещами: кино, музыкой и модой и все свои желания смогла воплотить в реальность. Джей Ло подчеркнула, что лично занималась разработкой обувной линии и она будет эксклюзивно продаваться на площадках компании DSW Inc.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Лопес стала лицом необычной коллекции Versacе.
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