Китайский дизайнер создал костюм для защиты от коронавируса

Дизайнер из Китая и основатель архитектурной студии "Penda" Сунь Дайонг представил проект своеобразного костюма-щита. Называется он "Be a Bat Man" и по задумке создателя такая конструкция защитит людей от коронавируса. Об этом сообщает издание Dezeen.com.

Известно, что защитный костюм будет состоять из карбоновых опор, на которые натянута пленка ПВХ. В нее будут встроены провода, которые нагреваются до температуры 56 градусов по Цельсию и стерилизуют воздух внутри капсулы.

Глядя на фото, может сложиться впечатление, что эта капсула очень тяжелая, поэтому автор идеи планирует изготовить конструкцию из углеродного волокна, чтобы она была легкой и удобной. Дизайнер утверждает, что этот костюм можно носить как рюкзак.

Сейчас Сунь Дайонг пытается найти людей, которые помогут реализовать этот проект в реальность и тем самым обезопасить всех от эпидемии опасного вируса. Если он найдет единомышленников, то в ближайшем будущем защитный костюм появится в продаже.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как действует коронавирус на организм человека.

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