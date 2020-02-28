Стало известно, как действует коронавирус на человека

Коронавирус главным образом поражает легкие человека, об этом свидетельствует патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от COVID-2019 в Китае, пишут "РИА Новости".

В то же время доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, отмечают ученые.

Характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Паталогический процесс при COVID-2019 очень схож с атипичных пневмоний (SARS - тяжелый острый респираторный синдром) и с MERS (Ближневосточный респираторный синдром), однако фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны как при SARS.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".





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