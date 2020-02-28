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Какие вещи стоит купить до наступления этой весны

Собираем гардероб на первые весенние дни

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие вещи стоит купить до наступления этой весны

Не за порогом весна, поэтому стоит обновить свой гардероб и прикупить несколько базовых вещей, которые будут не только практичными, но и подчеркнут ваш стиль.

Демисезонная куртка 

Учитывая то, что погода на улице меняется очень быстро, хорошо бы иметь верхнюю одежду, подходящую под все "причуды" весны. Демисезонная куртка согреет вас утром и ночью, когда будет холодно и не заставит обливаться потом в транспорте, когда погода будет солнечной.  

Жакет

Это базовый элемент гардероба любой девушки, ведь он служит связующим элементов среди одежды разных стилей. Он позволяет экспериментировать и комбинировать, снисходительно относясь к различным вольностям в создаваемом образе. В этом сезоне в моде будут жакеты с объемными плечами.

Кардиган 

Удобный и практичный кардиган - обязательная часть гардероба современной модницы. С его участием можно составить множество стильных и интересных образов, на все случаи жизни. 

Поло

Белую футболку невозможно вытеснить из гардероба, но можно заменить ее хотя бы на время ультрамодным поло. Героини street-style хроник носят их с объемными пиджаками. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие вещи помогут выглядеть стройнее. 


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Источник: https://marieclaire.ua/fashion/veshhej-kotorye-stoyt-kupyt-do-nastuplenyya-vesny/
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