Андре Тан рассказал, как одеваться девушкам низкого роста

Известный модельер Украины Андре Тан продолжает давать модницам дельные советы. На своей страничке в Instagram он рассказал, как стоит одеваться девушкам низкого роста, чтобы казаться стройнее.

По словам дизайнера, многие "дюймовочки" любят делать пышные прически, чтобы визуально казаться выше. Однако именно это является одной из главных ошибок в имидже, ведь такие прически делают образ несовременным.

Кроме этого, модельер обратил внимание и на то, как одеваются хрупкие красавицы. Как правило, они выбирают трендовые вещи oversize, которые, по словам Андре Тана, делают их похожими на "злостных гномов". Девушкам маленького роста стоит забыть о больших сумках, массивных украшениях и высоких каблуках.

Но при этом, дизайнер настойчиво рекомендует обратить внимание на однотонные образы. Наряд одинакового цвета, который называют монохромным или монолуками, является трендом этого сезона. Поэтому Андре Тан советует обратить на это внимание и подобрать юбки и брюки с завышенной талией.

Девушкам невысокого роста подойдут монохромные образы, которые визуально стройнят. Максимально удлинить ноги можно за счет брюк с завышенной талией и каблуков среднего размера (7-9 сантиметров).





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие вещи стоит купить до наступления этой весны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!