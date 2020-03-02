Известный бренд представил обувь из яблочной кожуры

Популярная американская компания Tommy Hilfiger, производящая одежду, обувь, парфюмерию и различные кожаные изделия, решила порадовать своих покупателей необычной новинкой. Об этом сообщает издание Еlle.

Известный дизайнер представил свою новую весеннюю коллекцию обуви, куда вошли модели кроссовок, разработанных с использованием переработанной яблочной кожуры. Этот материал считают хорошей альтернативой натуральной коже, ведь из яблочной кожуры начали делать еще сумки и кошельки.

Всего американский бренд представил две модели такой обуви, в темно-синих и белых расцветках, предназначенных как для мужчин, так и для женщин. Они содержат 24% переработанных волокон яблочной кожуры на поверхности.

Технологию по разработке "яблочной" обуви Tommy Hilfiger "подсмотрел" в итальянской компании Frumat, которая занимается переработкой сырья для создания экологически чистых продуктов. Так, переработанная яблочная кожура давно стала модным трендом и активно используется многими брендами.





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