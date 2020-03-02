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Известный бренд представил обувь из яблочной кожуры

Представлено две модели такой обуви

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известный бренд представил обувь из яблочной кожуры

Популярная американская компания Tommy Hilfiger, производящая одежду, обувь, парфюмерию и различные кожаные изделия, решила порадовать своих покупателей необычной новинкой. Об этом сообщает издание Еlle.

Известный дизайнер представил свою новую весеннюю коллекцию обуви, куда вошли модели кроссовок, разработанных с использованием переработанной яблочной кожуры. Этот материал считают хорошей альтернативой натуральной коже, ведь из яблочной кожуры начали делать еще сумки и кошельки.

Всего американский бренд представил две модели такой обуви, в темно-синих и белых расцветках, предназначенных как для мужчин, так и для женщин. Они содержат 24% переработанных волокон яблочной кожуры на поверхности. 

Технологию по разработке "яблочной" обуви Tommy Hilfiger "подсмотрел" в итальянской компании Frumat, которая занимается переработкой сырья для создания экологически чистых продуктов. Так, переработанная яблочная кожура давно стала модным трендом и активно используется многими брендами.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на Неделе моды в Нью-Йорке были представлены кроксы с ароматом жареной курицы.


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Источник: https://www.elle.ru/moda/novosty/eco-elle-kapsulnaya-kollekciya-obuvi-tommy-hilfiger-iz-pererabotannoi-yablochnoi-kozhury-id6858382/
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