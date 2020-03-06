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Перчатки и цепь: названы главные аксессуары этой весны

Эти аксессуары, которые полностью изменят ваш образ

сегодня, 13:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Перчатки и цепь: названы главные аксессуары этой весны

Весна - это время перемен и обновлений, поэтому пора пересмотреть свой гардероб и добавить к нему несколько новинок. Модные эксперты рассказали, какие аксессуары стоит выбирать в этом сезоне, чтобы удачно подчеркнуть свой образ.

Пояс-веревка

Недавно самые известные модные бренды презентовали свои новые коллекции. Французская компания Dior в качестве главного аксессуара этой весны выбрала пояс-веревку из экорафии, а итальянский модный дом Valentino - пояс из кожи. Их можно носить поверх платьев, жакетов и в комбинации с денимом.

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Шейный платок

Этот элемент гардероба в стиле 50-х годов будет одним из самых трендовых в наступающем сезоне. Шейные платки презентовали такие бренды, как Marc Jacobs и Missoni. Их можно сочетать с блузками и носить поверх трикотажных топов.

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Брошь "цветок"

Эксперты фэшн-индустрии говорят, что такой аксессуар в стиле ретро снова возвращается в моду и будет идеально подчеркивать любой образ. Массивную тканевую брошь в виде цветка на модных подиумах представили Louis Vuitton, Chanel и Saint Laurent.

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Перчатки

Новым трендом весны-2020 стали перчатки. Этот элемент гардероба присутствовал почти у всех престижных брендов. Они придают образу элегантности, утонченности, новизны, а также защищают от передачи вирусов (что на сегодняшний день очень актуально).  

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Цепь

Еще один аксессуар, который будет трендовым в этом сезоне. Дополняйте свой образ поясом с цепью, как это сделали Michael Kors и Victoria Beckham. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сумки нужно выбирать в 2020 году.


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Источник: https://harpersbazaar.com.ua/fashion/trend/aksessuarnie-trendi-2020/
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