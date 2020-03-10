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Википедия представила совместную коллекцию одежды с Études

Коллекцию посвятили преодолению и стиранию границ

сегодня, 13:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Википедия представила совместную коллекцию одежды с Études

Известная французская компания Études решила порадовать своих покупателей новинкой и представила капсульную коллекцию одежды в сотрудничестве с Википедией. Об этом сообщается на официальной страничке бренда в Instagram.

Новая линейка одежды призвана показать, что Википедия - не просто технология, а часть повседневной культуры, которая приумножает знания. Французский бренд Études помог сделать онлайн-энциклопедию частью моды и превратить информацию в красивую и стильную одежду.

Известно, что модный бренд в каждом из своих направлений делает ставку на инновации и экспериментальные решения. Эта капсульная мужская коллекция посвящена теме стиранию границ, в том числе и тех, которые блокируют доступ к знаниям. 

В коллекцию вошли рубашки, худые, футболки, шорты и другая одежда, украшенная принтами в виде скриншотов с Википедии. Также изделия дополнены логотипами энциклопедии и общим логотип коллаборации - буквами WÉ.

Приобрести новинки можно на сайте модного бренда. Часть заработанных денег перечислят фонду онлайн-энциклопедии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Balenciaga выпустили одежду с коалами для сбора денег.



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