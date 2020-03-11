Стало известно, как тратиться на одежду меньше, а выглядеть лушче

Не обязательно тратить много денег, чтобы хорошо и стильно выглядеть. Также не обязательно покупать для этого большое количество одежды. Стилисты говорят, чтобы стильно одеваться, необходимо с умом подходить к выбору одежды.

1. Обувь на низком ходу

Обувь без каблука позволит вам комфортно себя чувствовать в любой одежде. Не важно, это образ в стиле спорт-шика, романтический или женственный. Также в последние несколько лет особенно актуальными стали кроссовки. Подобную обувь можно носить абсолютно с любой одеждой.

2. Минималистичные вещи

При выборе одежды не забывайте правило, согласно которому, чем проще выглядит вещь, тем она элегантнее. Стилисты советуют покупать больше базовых вещей естественных оттенков, которые будут гармонично между собой смотреться.

3. Оверсайз

Еще одним трендом последнего сезона стали объемные вещи. Наверное, они еще нескоро уступят свои позиции, так как это удобная и практичная одежда.

4 Трендовые очки

Очки являются важным аксессуаром, особенно для женщин. В 2020 году актуальными будут геометрические оправы, а также яркие модели. Одинаково актуальными будут тонкая или грубая оправа, прозрачность, пастельные оттенки.

5 Украшения

Сейчас особенно актуальны украшения поверх свитера, водолазки, многослойные аксессуары. Стилисты говорят, что массивные детали делают образ более живым.

6 Нейтральные оттенки

Как мы уже писали выше, в наше время в моде практичность. Это касается и цветов одежды. Природные пастельные палитры, комбинировать одежду стало проще. К тому же, в одежде пастельных тонов вы всегда будете дорого выглядеть.

7 Вечная классика

Несмотря на быстротечность моды, классика всегда остается актуальной. Покупать вещи в классическом стиле всегда выгодно, так как они вряд ли когда-то выйдут из моды, да и комбинировать их между собой тоже очень выгодно.

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