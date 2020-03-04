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Три признака в одежде, которые выдают одинокую женщину

Женское одиночество очень легко можно прочитать

сегодня, 15:30 760
Автор:

• Светлана Шкурупий

Три признака в одежде, которые выдают одинокую женщину

Модные эксперты говорят, что одинокую женщину выдает многое: кокетливый взгляд, откровенный внешний вид и то, с какой готовностью она заводит новые знакомства. Предлагаем вам ознакомиться с тремя признаками в одежде, по которым можно считать женское одиночество.

Вырезы и декольте

Женщины, которые находятся в поиске спутника жизни, предпочитают откровенную одежду, которая демонстрирует их фигуру: мини-юбки, короткие платья, топы, кофточки с вырезом. Но, чтобы не выглядеть вульгарно, нужно эти вещи красиво сочетать. 

Облегающие вещи

Мужской взгляд очень притягивает обтягивающая одежда, которая подчеркивает женские формы. Именно поэтому узкие джинсы и облегающие платья на волне популярности. Но, чтобы выглядеть элегантно в такой одежде, нужно обязательно комбинировать ее со свободными вещами. К примеру, объемный верх уравновесит узкие джинсы, а облегающая майка будет стильно смотреться с широкими брюками.

Высокий каблук

Такая обувь точно есть в гардеробе каждой модницы, ведь она придает образу легкости и утонченности. Для повседневной носки выбирайте устойчивый каблук среднего размера, а если собираетесь на вечеринку, тогда выбирайте высокий каблук (только без фанатизма, а то будете выглядеть, как на ходулях).

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие вещи помогут выглядеть стройнее. 


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Источник: https://lucky-women.ru/provokacionnaya-odezhd4a-kakie-veshhi-v-garderobe-vydayut-zhenskoe-odinochestvo/
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