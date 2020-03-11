Marc Jacobs снял рекламу своей новой коллекции в Кременчуге

Всемирно известный американский бренд Marc Jacobs снял кампейн в украинском городе Кременчуг. Об этом сообщается на официальном аккаунте компании в социальной сети Instagram.

Модный бренд снял рекламу своей новой весенней коллекции, а главной героиней проекта стала 26-летняя украинка Саша Мельничук, которая еще в детстве уехала из родного Кременчуга, чтобы заниматься моделингом. Теперь девушка работает с многими известными брендами и является одной из самых востребованных манекенщиц.

На фотографиях Саша позирует со своей семьей. Кадры сделаны на улицах города, в школьном спортзале и дома. Вместе с мамой она примеряла один из нарядов Marc Jacobs, который представлен в новой коллекции. Цена такого образа, согласно данным на сайте компании, составляет более 200 тысяч гривен, а вот желтая сумка, которую рекламировали на фоне желто-синего знака "Кременчуг" стоит около 65 тысяч гривен.





Напомним, что бренд Marc Jacobs специализируется на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров. А также компания выпускает парфюмерию и декоративную косметику.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Википедия представила совместную коллекцию одежды с Études.

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