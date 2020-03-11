Отпусти и забудь: какие вещи стоит выбросить из своего гардероба

Если весна - это время обновлений и расцвета, тогда пришло время заглянуть в свой гардероб, чтобы избавиться от лишних вещей и пополнить его яркими и модными новинками. Какую же одежду нужно срочно выбросить из шкафа?

Вещи не по размеру

Помните, что мода не стоит на месте, поэтому не стоит годами ждать, когда вы похудеете, чтобы влезть в любимые джинсы. Зачем хранить вещи, которые вам не подходят? Да, их жалко выбрасывать, но поймите, что они просто лежат и занимают свободное место. Может лучше сходить в магазин и купить вещи, которые сейчас в тренде и идеально сядут на вашу фигуру?

Вещи с дефектами

Как бы вы не любили свои джинсы или юбку до того, как запачкали их пятном, не пытайтесь их возобновить. Вещи, которые давно потеряли форму и цвет в результате стирки давно пора выбросить из шкафа, даже если они вам очень нравятся.

Немодные вещи

Не обязательно быть модным экспертом или следит за современными тенденциями, чтобы понимать, какая одежда сейчас актуальна. Пересмотрите свой гардероб и выбросьте вещи, которые смотрятся, как из бабушкиного сундука. Конечно, мода возвращается иногда, но только в деталях. Пока это произойдет, вы сами изменитесь.

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