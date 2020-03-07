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7 женских вещей, которые всегда будут в моде

Тренды приходят и уходят, но есть то, что будет актуальным всегда

сегодня, 15:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

7 женских вещей, которые всегда будут в моде

Существует прекрасное понятие "классика". Это все, что актуально во все времена. Кстати, относится это не только к одежде, но и всем остальным сферам жизни. Пересматривая гардероб, обратите внимание на 7 базовых вещей, которые неподвластны капризам моды.

Маленькое черное платье

Эта универсальная вещь должна быть в гардеробе каждой модницы. Черное платье с помощью аксессуаров и обуви можно обыграть так, чтобы получилось стильно, красиво и элегантно.  Под словом "маленькое" подразумевается отсутствие лишних деталей кроя.

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Кашемировый свитер

Свитер из кашемира — базовая вещь, которая не только украсит ваш образ, но и согреет в холодную погоду. Выбирайте прямой крой, чтобы быть уверенной, что свитер будет актуальным всегда. 

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Тренч

Это символ классического стиля и элегантности. Тренч можно сочетать не только с платьями, туфлями, но и с джинсами, кроссовками. Все зависит от вашего настроения!

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Белая рубашка

Еще одна универсальная вещь, которая будет актуальна всегда. Белая рубашка отлично подойдет к любому "низу" и обуви. Мужской или прямой крой, простота, лаконичный дизайн — вот отличительные характеристики рубашки, которая будет в тренде вне зависимости от модных тенденций.

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Классическое пальто

Это неизменный спутник гардероба и, своего рода, палочка-выручалочка для женщин всех возрастов. Идеальное решение — классический крой, спокойная расцветка. Шикарный выбор — бежевое, синее, черное пальто. 

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Куртка из кожи

Кожаная женская куртка – тренд вне времени. Этот предмет гардероба идеально сочетается с джинсами, платьями, юбками и разной обувью. 

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Джинсы

Вот уже более полувека не проходит мода на джинсовые изделия. В этом сезоне актуальны джинсы "бананы" и модели с высокой посадкой. 

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, на каких предметах женского гардероба можно сэкономить.


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Источник: https://lucky-women.ru/7-veshhej-kotorye-vsegda-budut-v-trende/
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