7 женских вещей, которые всегда будут в моде

Существует прекрасное понятие "классика". Это все, что актуально во все времена. Кстати, относится это не только к одежде, но и всем остальным сферам жизни. Пересматривая гардероб, обратите внимание на 7 базовых вещей, которые неподвластны капризам моды.

Маленькое черное платье

Эта универсальная вещь должна быть в гардеробе каждой модницы. Черное платье с помощью аксессуаров и обуви можно обыграть так, чтобы получилось стильно, красиво и элегантно. Под словом "маленькое" подразумевается отсутствие лишних деталей кроя.





Кашемировый свитер

Свитер из кашемира — базовая вещь, которая не только украсит ваш образ, но и согреет в холодную погоду. Выбирайте прямой крой, чтобы быть уверенной, что свитер будет актуальным всегда.





Тренч

Это символ классического стиля и элегантности. Тренч можно сочетать не только с платьями, туфлями, но и с джинсами, кроссовками. Все зависит от вашего настроения!





Белая рубашка

Еще одна универсальная вещь, которая будет актуальна всегда. Белая рубашка отлично подойдет к любому "низу" и обуви. Мужской или прямой крой, простота, лаконичный дизайн — вот отличительные характеристики рубашки, которая будет в тренде вне зависимости от модных тенденций.





Классическое пальто

Это неизменный спутник гардероба и, своего рода, палочка-выручалочка для женщин всех возрастов. Идеальное решение — классический крой, спокойная расцветка. Шикарный выбор — бежевое, синее, черное пальто.





Куртка из кожи

Кожаная женская куртка – тренд вне времени. Этот предмет гардероба идеально сочетается с джинсами, платьями, юбками и разной обувью.





Джинсы

Вот уже более полувека не проходит мода на джинсовые изделия. В этом сезоне актуальны джинсы "бананы" и модели с высокой посадкой.





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