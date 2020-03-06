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Предметы женского гардероба, на которых можно сэкономить

На эти вещи необязательно тратить много денег

сегодня, 16:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Предметы женского гардероба, на которых можно сэкономить

Каждая женщина хочет выглядеть стильно, дорого и красиво, поэтому в гардеробе модницы должны быть вещи, на которых нельзя экономить, потому что они служат основой образа. Но есть и другая категория вещей, и именно она позволит вам сберечь средства. 

Вечерние сумки

Можно приобрести два универсальных клатча, которые будут идеально сочетаться с вашими вечерними нарядами. Вещь, которую вы берете в руки несколько раз в год, не обязательно должна быть дорогой. Выбрать достойные и стильные варианты такого аксессуара можно в обычном магазине. 

Колготки

Главная проблема всех колготок в том, что они рвутся в самый неподходящий момент. Даже если они супердорогие. Возможно, стоит приобрести несколько пар колготок по бюджетной цене, чем потратить внушительную сумму на одни, а потом плакать, что поползла стрелка?

Футболки

Это один из самых незаменимых предметов летнего гардероба, поэтому футболки часто отправляются в стирку и, следовательно, быстро выходят из строя. Зачем вкладывать большие деньги в трендовую вещь, если на следующий сезон она выйдет из моды? А даже если и нет, то вы все равно захотите обновочек. 

Трендовые мелочи

Украшения и аксессуары такого рода требуют ежесезонного обновления, таким образом, вкладывать в них кучу денег нет необходимости. Экономить на безделушках-однодневках самая разумная позиция. Их можно и совсем не покупать, например, отличная экономия получится. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие аксессуары будут актуальны этой весной.


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Источник: https://lucky-women.ru/5-predmetov-zhenskogo-garderoba-na-kotoryx-mozhno-prilichno-sekonomit/
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