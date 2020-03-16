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Louis Vuitton начал выпускать антисептики вместо духов

Антисептики бесплатно передадут в парижские больницы

сегодня, 13:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Louis Vuitton начал выпускать антисептики вместо духов

Всемирно известный французский бренд Louis Vuitton с сегодняшнего дня начал производство антисептических средств для рук. Такое решение компания приняла в связи с распространением коронавируса по всем странам Европы.

Президент Louis Vuitton Бернар Арно решил помочь медицинским учреждениям Франции в борьбе с пандемией. Теперь на трех фабриках, которые занимались производством духов для Christian Dior, Guerlain и Givenchy, будут выпускать антисептические средства. Компания считает, что их помощь сейчас очень важна, ведь спрос на гели для дезинфекции рук значительно вырос. А во Франции уже ограничили продажу санитайзеров одним флаконом на человека.

Известно, что за текущую неделю фабрики LVMH планируют выпустить 12 тонн геля и бесплатно передать его медицинским учреждениям Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, объединяющих 44 больницы в Париже и его окрестностях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что китайский дизайнер Сунь Дайонг создал костюм для защиты от коронавируса, и его можно носить как рюкзак.


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Источник: https://www.buro247.ua/beauty/lvmh-hand-sanitizers.html
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