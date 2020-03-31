Как с чужого плеча: главные ошибки при выборе мужского костюма

Часто мужчина даже в очень дорогом и модном костюме выглядит весьма нелепо. Создается ощущение, что он подловил кого-то в темном переулке и отобрал одежду этого нещасного. Такое впечатление производится из-за того, что многие мужчины допускают непоправимые ошибки при выборе костюма. Давай узнаем, какие именно.

"Свободный" размер

Твой костюм не должен стеснять движения, но при этом не должен быть слишком свободным. Главное правило многих мужчин: "если не жмет, значит, это мой размер". Это утверждение абсолютно не верно. Не стоит брать первый же костюм, который тебе не жмет. Лучше обратись к консультанту.

Слишком длинные рукава

Многие мужчины считают, что рукава пиджака должны быть длинее рукавов рубашки. По общепринятому правилу рукава рубашки должны выступать из-под пиджака приблизительно на один-полтора сантиметра, а кисть должна быть полностью видна. Причин соблюдать данные принципы несколько: так принято; это выглядит красиво и элегантно; нижняя часть рукава пиджака долго не пачкается и не занашивается.

Гармошка на брюках

С брюками такой длины (когда брючины вынуждены собираться в гармошку внизу) твой общий вид будет выглядеть нелепо. Необходимо, чтобы брюки свободно лежали на ботинках. Да, когда ты сидишь, могут быть видны твои носки, но это вполне нормально. Советуем носить костюм с достаточно высокими носками, которые уберегут твои обнаженные икры от посторонних глаз.

Зная об этих главных ошибках, ты научишься выбирать пиджак правильно и одеваться со вкусом. Также издание "Комментарии" подскажет, как правильно выбрать деловой костюм.

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